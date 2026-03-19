Az év eleje óta nőtt Ukrajna mezőgazdasági exportjának értéke

2026 januárja és februárja között Ukrajna 9,95 millió tonna mezőgazdasági terméket exportált, összesen 4 milliárd dollár értékben.

A 2025-ös év azonos időszakához képest a fizikai exportvolumen szinte változatlan maradt, míg a devizabevételek 9,3%-kal nőttek.

Erről Tarasz Viszockij, Ukrajna gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettese számolt be.

„A háború nehéz körülményei ellenére az ukrán mezőgazdasági ágazat stabil exportvolument tart fenn, és növeli a devizabevételeket. Pozitív tendenciát látunk – a feldolgozott termékek aránya növekszik, különösen a repceolaj exportja nőtt jelentősen. Ugyanakkor fontos feladat továbbra is az értékesítési piacok diverzifikálása és az exportföldrajz bővítése” – jegyezte meg Tarasz Viszockij.

Az Európai Unió országai továbbra is az ukrán mezőgazdasági termékek legfontosabb kereskedelmi partnerei. 2026 első két hónapjában a mezőgazdasági export devizabevételeinek mintegy 50%-át tették ki.

A Közel-Kelet és Észak-Afrika országai további 20%-át adták az exportbevételeknek. Törökország szerepe jelentősen megnőtt – részesedése a mezőgazdasági export szerkezetében elérte a 13%-ot.

A legnagyobb exportcikkek hagyományosan továbbra is: a kukorica, a napraforgóolaj, a búza, a szójabab és a hús.

