Az IMF egyszerűsítette az Ukrajnának szánt új finanszírozási program feltételeit

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) egyszerűsítette az Ukrajnának szánt új, kiterjesztett finanszírozási program (EFF) feltételeit – jelentette be Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök szombaton.

„Az ukrán programot az IMF igazgatótanácsa a következő ülésén fogja megvitatni” – mondta a kormányfő újságíróknak, hozzátéve, hogy a megállapodások felülvizsgálatát többek között a Krisztalina Georgievával, az IMF vezérigazgatójával folytatott konzultációk is befolyásolták, aki januárban látogatott Kijevbe, az ukrán energetikai infrastruktúrát érő, súlyos károkat okozó orosz támadások idején.

Szviridenko szerint az IMF-program legkényesebb kérdése az egyéni vállalkozók adózása.

A miniszterelnök emlékeztetett, az IMF-fel való együttműködési program Ukrajna számára kulcsfontosságú a teljes nemzetközi pénzügyi támogatás, különösen az EU 90 milliárd eurós hitelének megszerzéséhez.

Az Interfax-Ukrajina hírügynökség emlékeztetett arra, hogy 2023 márciusa óta működött az IMF négyéves EFF-programja, amelynek összértéke 15,6 milliárd dollár volt, és amelynek következő, kilencedik részlete, 1,6 milliárd dollár 2025 decemberére volt tervezve.

Az eredeti program Ukrajna nemzetközi partnerekkel történő összesített finanszírozási keretét 115 milliárd dollárban határozta meg alapváltozatban, illetve 140 milliárd dollárban negatív forgatókönyv esetén, de a háború elhúzódása miatt ezek az összegek 153 és 165 milliárd dollárra emelkedtek.

Az IMF küldöttségének 2025. szeptember 3-10. közötti kijevi munkája során Szviridenko az ukrán jegybank elnökével és a pénzügyminiszterrel hivatalosan az IMF-hez fordult egy új programért a 2026-2029-es évekre.

Az új program szükségességét az indokolta, hogy az Oroszország által kirobbantott háború tovább húzódik, miközben a jelenlegi EFF-program 2027 márciusáig volt tervezve.

2025 november végén Ukrajna és az IMF személyzeti szinten (staff-level agreement, SLA) megállapodott az új, négyéves, kiterjesztett finanszírozási programról (EFF) körülbelül 8,1 milliárd dollár értékben.

Az IMF közölte, hogy az új programot februárban az igazgatótanács elé lehet terjeszteni, miután az előzetes intézkedéseket teljesítették, és megfelelő donorgaranciák érkeztek a finanszírozáshoz.

Forrás: MTI