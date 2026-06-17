Cseh támogatással valósulhatnak meg új fejlesztések Kárpátalján

Jelentős támogatásról döntött a csehországi Vysočina régió parlamentje: a képviselők jóváhagyták, hogy 2026-ban több kárpátaljai beruházás megvalósításához nyújtsanak pénzügyi segítséget. A hírről Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője számolt be.

A döntés értelmében öt különböző projekt részesül támogatásban, összesen 4,5 millió cseh korona értékben. A fejlesztések társfinanszírozásban valósulnak meg: a költségek felét a cseh fél állja, míg a fennmaradó részt az érintett önkormányzatok vagy intézmények biztosítják.

A program célja, hogy olyan régóta húzódó problémák megoldását segítse elő, amelyekre a helyi közösségek eddig forráshiány miatt nem találtak megoldást. Emellett lehetőség nyílik arra is, hogy a cseh nyelvet tanuló kárpátaljai gyermekek nyári nyelvi táborban vegyenek részt Csehországban.

További támogatásban részesül az ungvári T. G. Masaryk Klub is, amely a jövőben új kulturális programok és kezdeményezések megvalósítására fordíthatja a rendelkezésére álló forrásokat.

Volodimir Csubirko hangsúlyozta, hogy a Csehország és Kárpátalja közötti együttműködés továbbra is élő és eredményes.

A politikus arra biztatja az önkormányzatok vezetőit és a helyi közélet szereplőit, hogy aktívan keressék a nemzetközi partnerségeket és az EU-s programok nyújtotta lehetőségeket.

A képviselő egyúttal köszönetet mondott Vysočina régió vezetőinek és lakóinak, akik az elmúlt években következetesen támogatták Ukrajnát, segítették Kárpátalját, valamint hozzájárultak a két ország közötti kapcsolatok erősítéséhez.

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Nyitókép: korábbi felvétel, zakarpattya.net.ua

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