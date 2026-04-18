Cseh humanitárius segély érkezett Ungvárra

Mercedes-Benz Atego és Fumo M30A típusú kisteherautók, generátor, poroltó készülékek, valamint egy személygépkocsi érkezett a megyeszékhelyre a csehországi Vysočina kerületből. Az adományokat a gyerekeket és fogyatékkal élőket segítő Doroha Zsittya szociális-rehabilitációs központ kapja.

Az értékes szállítmányt munkalátogatásra érkezett cseh delegáció adta át, élén az Ungvárral testvérvárosi kapcsolatot ápoló Jihlava polgármester-helyettesével, Jiří Pokornýval.

Megyénkbe látogatott Jiří Borcel, a Cseh Köztársaság lembergi főkonzulja, Zdeněk Kadlec, a ViZa Jótékonysági Alapítvány elnöke, Petr Ontolčík, a Jihlava Városi Erdőgazdaság igazgatója, Radim Hošek kórházigazgató, valamint Martin Hyský, Vysočina kerület önkormányzatának képviselője, a stratégiai projektekért és környezetvédelemért felelős bizottság (MA 21) elnöke.

A segély a megyei tanács képviselője, Volodimir Csubirko vezette ukrajnai VIZA Jótékonysági Alapítvány által jutott el megyénkbe.

A Csehországból érkezett vendégeknek Bohdan Andrijiv, Ungvár ​​polgármestere mondott köszönetet a folyamatos támogatásért, melyből korábban már a Munkácsi, a Huszti és a Rahói járás egészségügyi intézményei is részesültek.

