Csökkent a világ acéltermelése szeptemberben

A világ acéltermelése 2025 szeptemberében 1,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, elérve a 141,8 millió tonnát. Az előző hónaphoz mérten a termelés 2,4%-kal esett – derül ki a World Steel Association (WSA) legfrissebb adataiból.

A FÁK-országok és Ukrajna (a FÁK, azaz a Független Államok Közössége a volt szovjet tagállamok együttműködési szervezete) összesített acéltermelése szeptemberben 5,3%-kal csökkent éves szinten, a havi összehasonlításban pedig 7,5%-os volt a visszaesés, 6,2 millió tonnára. Kiemelendő, hogy Ukrajna esetében az éves termelés 0,2%-kal nőtt, míg a havi termelés 5,9%-kal csökkent, 611 ezer tonnára.

A világ tíz legnagyobb acéltermelője szeptemberben a WSA adatai alapján:

Kína – 73,5 millió t (-4,6% év)

India – 13,6 millió t (+13,2%)

USA – 6,9 millió t (+6,7%)

Japán – 6,4 millió t (-3,7%)

Oroszország – 5,2 millió t (-3,8%)

Dél-Korea – 5,0 millió t (-2,4%)

Törökország – 3,2 millió t (+3,3%)

Németország – 3,0 millió t (-0,6%)

Brazília – 2,8 millió t (-3,2%)

Irán – 2,3 millió t (+6%)

Éves adatok: csökkenő trend a világban, enyhe visszaesés Ukrajnában

2025. január–szeptember között a világ acéltermelése 1,374 milliárd tonnára, azaz 1,6%-kal csökkent éves szinten.

A CIS-országok és Ukrajna összesített termelése 61,3 millió tonnára esett, 5,1%-kal kevesebb az előző évhez képest, míg Ukrajna 9 hónap alatt 5,52 millió tonna acélt állított elő, ami 6,1%-kal kevesebb a 2024-es adatokhoz képest.

