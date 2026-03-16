Drágul a húsvéti asztal 2026-ban

Húsvét előtt Ukrajnában szezonális áremelkedés várható a hagyományos ünnepi élelmiszerek, különösen a tojás, hús, tejtermékek és a pászka hozzávalói esetében. A legnagyobb mértékben a tojások ára nőhet, akár 10–15%-kal, míg a többi termék áremelkedése mérsékelt marad, elsősorban az energia-, üzemanyagköltségek és a szezonális kereslet miatt.

Március elején a szupermarketekben 10 db tojás átlagára 79–87 hrivnya. Az ünnepek közeledtével a szakértők szerint további 10–15%-os drágulás várható. Az árakat befolyásoló tényezők:

szezonális termeléscsökkenés

megnövekedett kereslet az ünnepek előtt

takarmány- és energiaköltségek emelkedése

A húsvéti asztal másik kiemelt része a hús. 2026-ban a sertés-, marha- és baromfihús ára mérsékelten nőhet, de bizonyos termékek már most is ármozgást mutatnak.

A sertéstarja ára kilónként 250-280 hrivnya között mozog, míg a lapocka 185-205 hrivnya között.

A házi füstölt kolbász ára 500-700 hrivnya, míg a bolti kolbász ettől jóval olcsóbb, kilója 180-220 hrivnya.

A baromfihús ára viszonylag stabil marad, különösen az akciós ajánlatoknak köszönhetően:

Csirkemell: kb. 189,97 hrivnya/kg

Csirkehús darálva: kb. 119,97 hrivnya/kg

Csirkecomb: akcióban akár 77 hrivnya/kg

A tejtermékek ára az energia- és logisztikai költségek miatt 3–5%-kal nőhet:

Túró (9% zsírtartalom): kb. 288 hrivnya/kg

Tejföl (15%): kb. 190 hrivnya/kg

Vaj (180–200 g): 94–155 hrivnya a zsírtartalomtól függően

A húsvét legfontosabb szimbóluma, a pászka ára szintén emelkedik. Egy 1 kg-os házi kalács elkészítése 2026-ban 240–250 hrivnya lehet, szemben a tavalyi 180–210 hrivnyával. Az áremelkedés fő oka a liszt, cukor, szárított gyümölcs és vaj drágulása, amely akár 5–10%-kal nőhet április közeledtével.

Az árakat több tényező alakítja:

elektromos energia költségeinek növekedése

üzemanyagárak emelkedése

világpiaci gabonaárak

logisztikai költségek

minimálbér emelkedése

A lisztgyártók kiemelik, hogy a termék költségének több mint 90%-át a búza ára adja, amely a nemzetközi piac hatására alakul. Emellett a liszt előállítása energiaigényes folyamat, így az áramdíjak növekedése közvetlenül befolyásolja a termelési költségeket.

A zöldségek ára szezonálisan változik, egyes termékek drágultak a tárolási és logisztikai költségek miatt:

Uborka: 125–170 hrivnya/kg

Paradicsom: 120–140 hrivnya/kg

Újhagyma: kb. 69 hrivnya / 100 g

Kapor, petrezselyem: 30–60 hrivnya/csomag

A gyümölcspiac legkeresettebb termékei a hazai és import almák, melyeknek kilója 30–45 hrivnya között mozog.

A szakértők szerint bár bizonyos élelmiszerek ára emelkedett, radikális drágulásra húsvét előtt nem kell számítani.

Az agronews.ua nyomán.

Kárpátalja.ma