Drágult a buszjegy Asztély és Beregszász között
Áremelkedés történt az Asztély és Beregszász között közlekedő menetrend szerinti autóbuszjáraton.
A legfrissebb információk szerint a jegy ára 10 hrivnyával emelkedett, így jelenleg 50 hrivnyát kell fizetni az utasoknak a határátkelőtől Beregszász városáig.
A járatot rendszeresen igénybe vevők számára ez újabb anyagi terhet jelent, különösen annak fényében, hogy az elmúlt években több szolgáltatás ára is növekedett a térségben.
Legutóbb 2023-ban emelték a viteldíjat ezen a szakaszon.
Az Asztély–Beregszász járat fontos közlekedési kapcsolatnak számít, különösen a határforgalomban részt vevők és az ingázók számára.