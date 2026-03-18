Drágult a buszjegy Asztély és Beregszász között

Áremelkedés történt az Asztély és Beregszász között közlekedő menetrend szerinti autóbuszjáraton.

A legfrissebb információk szerint a jegy ára 10 hrivnyával emelkedett, így jelenleg 50 hrivnyát kell fizetni az utasoknak a határátkelőtől Beregszász városáig.

A járatot rendszeresen igénybe vevők számára ez újabb anyagi terhet jelent, különösen annak fényében, hogy az elmúlt években több szolgáltatás ára is növekedett a térségben.

Legutóbb 2023-ban emelték a viteldíjat ezen a szakaszon.

Az Asztély–Beregszász járat fontos közlekedési kapcsolatnak számít, különösen a határforgalomban részt vevők és az ingázók számára.

Kárpátalja.ma