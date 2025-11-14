Év végéig drágulhat néhány élelmiszer Ukrajnában

Az év hátralévő részében egyes élelmiszerek árának emelkedésére számítanak Ukrajnában – írja az agronews.ua.

A drágulás fő okai között az energiapiaci nehézségek és a munkaerőhiány szerepelnek, amelyek növelik a termelési költségeket az élelmiszeripari vállalatoknál.

Az elmúlt egy évben leginkább a hús, a gyümölcsök és az étolaj ára nőtt. Ugyanakkor a jó terméshozamnak köszönhetően az idényzöldségek ára stabilizálódott.

„Idén legnagyobb mértékben a gyümölcsök, a hús- és húskészítmények, valamint a napraforgóolaj és más étkezési zsírok drágultak. Pozitívum viszont, hogy a zöldségek ára az év közepére kiegyensúlyozódott, mivel a július–szeptemberi időszakban bőséges volt a kínálat” – mondta Makszim Hopka elemző.

A szakértő szerint a karácsonyi és újévi ünnepek közeledtével a húsfélék szezonális drágulása várható a megnövekedett kereslet miatt. A sertéshús árát azonban mérsékli az idei évben növekvő import.

A tojás ára az elmúlt négy-öt hónapban stabil maradt, a tejtermékek pedig körülbelül 2 százalékkal drágultak az év során. Az árak szezonális ingadozása leginkább a nyári időszakban, illetve a hideg hónapok kezdetén érezhető.

A citrusfélék esetében viszont árcsökkenés várható – a szezonális kínálatnövekedés miatt az narancsok és mandarinok olcsóbbak lehetnek.

Hopka kiemelte, hogy jelenleg nincs egyetlen olyan tényező, amely önmagában drasztikusan befolyásolná az élelmiszerárakat. Az árképzésre azonban erősen hat a villamosenergia-ellátás bizonytalansága: az áramkimaradások és a termelési korlátozások miatt a vállalkozásoknak többletköltségeik keletkeznek a hűtés és tárolás terén.

Emellett a munkaerőhiány is érezteti hatását – a növekvő bérköltségek a végtermék árát is emelik. A logisztikai költségek viszont egyelőre stabilak, bár területi eltérések előfordulhatnak.

„A hús- és tejtermékek ára közvetlenül függ a takarmányáraktól, amelyek viszont a gabonafélék terméseredményeitől. Jelenleg a gabonaárak stabilak, a betakarítás folyamatban van, és az ármozgások nem olyan jelentősek, hogy befolyásolják a takarmányköltségeket” – tette hozzá az elemző.

