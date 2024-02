A visegrádi régió és Ukrajna innovációs ökoszisztémáinak megerősítésére elindult a V4-Ukraine Talent Fusion Program a Visegrád Alap finanszírozásával – közölte az Óbuda Uni Venture Capital (HU) szerdán az MTI-vel.

A program az Óbudai Egyetemhez tartozó Óbuda Uni Venture Capital (HU), valamint az Accelpoint (PL), a Rivne IT Claster (UA) és az Insane Business Ideas (CZ) együttműködésében valósul meg.

A közleményben kiemelték,

a program igyekszik enyhíteni a jelenlegi geopolitikai helyzetből adódó kihívásokat, valamint a mélyen gyökerező szocioökonómiai problémákat, nevezetesen a tőkehiányt, a tech tehetségek kivándorlását és a diverzitás hiányát.

A tájékoztatás szerint a program a Tech Talent Superstars eseményekkel kezdődik, amelyeket Budapesten, Prágában, valamint Varsóban rendeznek meg a szervezők. A események legfőbb célja a helyi közösségek inspirálása a tech ökoszisztémák tehetségeinek bemutatásán keresztül, példaképeket állítva a résztvevők elé.

A program második pillére a Go & Grow Masterclass sorozat, amely 12 online webináron keresztül ad át gyakorlati tudást. A résztvevők értékes készségeket sajátíthatnak el még akkor is, ha már van vállalkozásuk, de akkor is, ha még csak most gondolkodnak ötletük megvalósításán.

A projekt utolsó eleme az #IamPitching @CEEcosystem Summit.

A megmérettetés online versennyel kezdődik, amelyre a V4 országok és Ukrajna startupjai jelentkezhetnek egy két-perces videóval. A csapatok feladata a közönség szimpátiájának elnyerése, mivel csak a legtöbb közönségszavazatot kapó 13 startup léphet tovább a következő szakaszba, amelynek során szakértői mentorálásban és pitch-felkészítésben is részesülnek – ismertették a közleményben.

A verseny a CEEcosystem Summit rendezvényen zárul Budapesten, ahol a résztvevők tőkebevonási szakértőkből és befektetőkből álló zsűri előtt pitch-elnek. A továbbjutó startupok különböző támogatásokban részesülhetnek, valamint valódi befektetési lehetőségekhez is juthatnak a jelenlévő regionális befektetőktől.

A verseny a DeepTech, a robotika és az automatizálás területére összpontosít a fenntarthatóság, az élettudományok és a védelmi iparágakban, elsősorban a pre-seed és seed szakaszban lévő startupokkal, hangsúlyt fektetve a fiatal tehetségek fejlesztésére.

A szervezők szándéka, hogy ezzel a kezdeményezéssel támogassák a technológiai szektorban lévő együttműködések kialakítását és megerősödését, valamint az innováció támogatása révén növekedjen a V4-ek és Ukrajna ellenálló és versenyképessége is – írják a közleményben.

A Visegrádi Alapot Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya társfinanszírozza.

Az alap 8 millió eurós éves költségvetése a V4-ek kormányainak egyenlő mértékű hozzájárulásaiból áll. Az alap küldetése a fenntartható közép-európai regionális együttműködésre vonatkozó elképzelések előmozdítása.

Az MTI érdeklődésére közölték,

a V4-Ukraine Talent Fusion Program 29 700 euró támogatásban részesül.

Forrás: MTI

Nyitóképen: az Óbuda Uni Venture Capital standja az Educatio Kiállításon 2024 januárjában. ÓUVC / LinkedIn