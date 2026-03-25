Emelkedett a dollár árfolyama a bankokban

Szerdán az ukrajnai devizapiacon ellentétes folyamatok voltak megfigyelhetők: miközben a pénzváltókban csökkent a dollár és az euró árfolyama, a bankok emelték az eladási árakat.

A pénzváltókban az amerikai dollár átlagos vételi árfolyama 44,05 hrivnya, ami 13 kopijkával alacsonyabb a tegnapinál. Eladáskor 43,92 hrivnyát adnak egy dollárért.

Az euró vételi árfolyama 51,23 hrivnyára csökkent (–17 kopijka), eladási árfolyama pedig 51 hrivnya.

A bankokban a dollár átlagos vételi árfolyama 44,24 hrivnyára emelkedett (+13 kopijka), míg eladáskor 43,75 hrivnyát fizetnek érte (+15 kopijka).

Az euró átlagos banki árfolyama szintén nőtt: vételkor 51,37 hrivnya (+27 kopijka), eladáskor 50,70 hrivnya (+40 kopijka).

Az RBK-Ukrajina nyomán.

Kárpátalja.ma