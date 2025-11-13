Mit kell tudni a föld ajándékozásáról Ukrajnában?

A föld ajándékozása olyan megállapodás, amelynek keretében a tulajdonos ingyenesen átadja a földterületet egy másik személynek. Az ilyen szerződést kötelezően közjegyző előtt kell hitelesíteni – írja az agronews.ua.

Az ajándékozás eredményeként a föld tulajdonjoga egyik személyről a másikra száll.

Fontos tudni, hogy az ajándékozás során a felek között nem keletkeznek pénzügyi kötelezettségek: a megajándékozott nem fizet a földért annak, aki átadja. Az állam felé azonban többnyire mégis szükség lesz befizetésekre – adók és kötelező díjak formájában.

Az adózás három fő esete

1. Ajándékozás közeli hozzátartozók között

Ha a földterületet közeli rokon kapja ajándékba – például gyermek, szülő, házastárs, testvér, nagyszülő vagy unoka –, az ügylet adómentes.

2. Ajándékozás távolabbi rokon vagy idegen számára

Ha a földet nem közeli rokon, hanem távolabbi családtag vagy idegen kapja, akkor az ajándékozott köteles adót fizetni:

Személyi jövedelemadó (SZJA): a föld értékének 5%-a

Katonai hadiadó: 1,5%

3. Ajándékozás ukrán személy (rezidens) és külföldi személy (nem rezidens) között

Ha a föld tulajdonjoga külföldinek kerül, akkor – még ha rokonokról is van szó –, az adóteher magasabb:

SZJA: 18%

Katonai hozzájárulás: 1,5%

További költségek

Állami illeték: a föld értékének 1%-a

Földértékelés: kötelező az adók kiszámításához

Közjegyzői díj: összege az adott közjegyzőtől függ

Adminisztratív illeték az ingatlanjog bejegyzéséért a Földhivatali nyilvántartásba – 2025-ben 300 hrivnya

Tehát összefoglalva a föld ajándékozásakor fizetendő adók mértéke az ajándékozó és a megajándékozott közötti rokoni foktól függ:

0% – közeli rokonok (1–2. rokonsági fok) között

5% SZJA + 1,5% katonai adó – távolabbi rokonok és idegenek esetén

18% SZJA + 1,5% katonai adó – ha az egyik fél külföldi lakhellyel rendelkezik, vagy külföldi állampolgár és ukrán lakhellyel nem rendelkezik.

