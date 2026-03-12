Hajdinahiányt jósolnak Kárpátalján

Kárpátalján hajdinahiány alakulhat ki a közeljövőben – figyelmeztetnek a régió agrárszakértői. A szakemberek szerint a termény egyik legrosszabb terméshozamát produkálta az elmúlt 25 évben, ami a kínálat csökkenéséhez és az árak emelkedéséhez vezethet.

A szakértők tájékoztatása szerint a tavalyi kedvezőtlen időjárási viszonyok jelentősen visszavetették a hajdina terméshozamát. Ennek következtében a megyei termelés mintegy 30%-kal csökkent.

Az ungvári piacokon egyelőre még kapható a hajdina, azonban az árak fokozatosan emelkednek. Az árusok elmondása szerint egy csomag dara jelenleg körülbelül 60 hrivnyába kerül. Hozzátették: jelenleg még a korábban beszerzett készleteket értékesítik, a további árak pedig az új szállítmányoktól függnek.

A szakértők szerint a kialakuló helyzetnek több oka is van. Egyrészt a tavalyi alacsony terméshozam csökkentette a piaci kínálatot, másrészt korábban Oroszország is a hajdina egyik jelentős beszállítója volt, ahonnan jelenleg nem érkezik import.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne alakuljon ki pánikszerű felvásárlás. A piac alakulása nagymértékben függ az idei terméstől és az import mennyiségétől, ezért a fogyasztóknak azt javasolják, hogy nyugodtan és a valós szükségletekhez igazodva tervezzék meg vásárlásaikat.

A transkarpatia.net nyomán

