Harmadával csökkent az ukrán exporttojás ára

Ukrajna 2026 első kilenc hónapjában 1,85 milliárd tojást exportált, összesen 179,9 millió dollár értékben. Bár az exportált mennyiség jelentősen nőtt, a tojásokért kapott bevétel az utóbbi hónapokban csökkent, az átlagos exportár pedig áprilishoz képest közel harmadával esett vissza.

Az ukrán baromfitenyésztők szövetségének az Állami Vámszolgálat adataira hivatkozó tájékoztatása szerint a kivitel fizikai mennyisége 19 százalékkal, az abból származó bevétel pedig 30,7 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Szeptemberben 208,4 millió tojást értékesítettek külföldön 15,9 millió dollárért. A kivitt mennyiség 20 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, miközben a bevétel 13,4 százalékkal csökkent. Augusztushoz viszonyítva az export mennyisége 2 százalékkal mérséklődött, a bevétel pedig változatlan maradt.

Április óta jelentősen csökkent az exportár

Az év első hónapjaiban még kedvezően alakult az ukrán tojáskivitel értékesítési oldala. Január és április között az ország 785,2 millió tojást exportált 88,6 millió dollár értékben. A kivitt mennyiség 22 százalékkal, a bevétel pedig 72 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Áprilisban önmagában 60 százalékkal több bevétel származott a tojáskivitelből, mint egy évvel korábban.

A közölt adatok alapján a szerkesztőség számításai szerint áprilisban ezer exportált tojás átlagosan mintegy 110 dollárt ért, május és szeptember között körülbelül 86 dollárt, szeptemberben pedig már csak 76 dollárt. Ez azt jelenti, hogy az átlagos exportár áprilishoz képest közel 31 százalékkal csökkent. A 2025. szeptemberi értékhez viszonyítva a visszaesés megközelítőleg 28 százalékos volt.

Spanyolország a legnagyobb felvásárló

A kilenc hónapos időszakban Spanyolország volt az ukrán tojás legnagyobb külföldi felvásárlója: az export 25,2 százaléka került az országba. Az Egyesült Királyság 12,4, Lengyelország 8,8, Csehország pedig 7,9 százalékos részesedéssel szerepelt a legfontosabb célpiacok között.

Az Európai Unió tagállamainak részesedése a tojáskivitelből a január–áprilisi 74 százalékról 76,5 százalékra emelkedett.

Japán felé is megnyílhat az út

Az ukrán baromfiágazat számára új lehetőséget jelenthet, hogy Japán október 16-tól, öt év után ismét engedélyezte az ukrán baromfihús, a tojás és az ezekből készült termékek importját. A korlátozásokat 2021-ben, a magas patogenitású madárinfluenza kitörése miatt vezették be.

A japán piac újbóli megnyitása bővítheti az ukrán termelők értékesítési lehetőségeit, miközben a jelenlegi adatok alapján a növekvő exportmennyiség ellenére a tojásokért kapott átlagos ár jelentősen visszaesett.

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