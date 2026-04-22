Harmadik hete emelkedik a sárgarépa ára Ukrajnában

Az ukrán piacon immár harmadik hete folyamatosan emelkedik a sárgarépa ára – számolt be róla az agronews.ua. A drágulás hátterében elsősorban a jó és közepes minőségű termény kínálatának gyors csökkenése áll.

A piaci szereplők szerint egyre nehezebb nagyobb mennyiségű, megfelelő minőségű sárgarépát beszerezni. A kínálat szűkülése miatt a termelők tovább emelik az eladási áraikat az elérhető készletekre.

Április 18-i adatok szerint a sárgarépa ára 7–14 hrivnya kilogrammonként, ami átlagosan 13%-kal magasabb az előző hét végéhez képest. A szakértők kiemelik: különösen a nagy tételek esetében tapasztalható hiány, ami tovább erősíti az árak emelkedését.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi árszint még mindig mintegy 65%-kal alacsonyabb, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban volt. Ennek ellenére a piaci szereplők többsége arra számít, hogy az áremelkedési tendencia a közeljövőben is folytatódik.

A szakértők szerint a következő hetekben a kereslet és a kínálat alakulása kulcsszerepet játszik majd abban, hogy milyen ütemben drágul tovább az egyik legfontosabb alapzöldségnek számító sárgarépa Ukrajnában.

