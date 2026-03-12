Hogyan lehet nyereséges a fóliasátor? – Tippek kezdő gazdáknak és állami támogatás

A fóliasátor-biznisz egyre vonzóbb az ukrajnai gazdák körében. A megfelelő ütemezéssel akár akkor is lehet termést értékesíteni, amikor a szabadföldi termesztés még nem indul. Azonban a „fólia felállítása” és a „jövedelem termelése” között hatalmas a különbség.

Mielőtt a fóliasátor anyagát vagy méretét választanánk, érdemes átgondolni: milyen szerepet vállalunk a gazdaságban? Leszünk befektetők, vezetők, agronómusok vagy mindezek kombinációja? A szakértők szerint a siker 90%-a a megfelelő csapaton múlik.

Az üvegházas gazdálkodásnak két megközelítése van, és ezek alapvetően különböznek egymástól. Az első a tanyasi gazdálkodás, amikor egy kis üvegház részben ellátja a családot, a termés egy része pedig eladásra kerül. A második a gazdaság, és itt mindegy, hogy mi a jogi forma: egyéni vállalkozó, egyéni vállalkozás vagy kft. A fontos a cél, nevezetesen az üzlet, nem az önfoglalkoztatás.

Ezután érdemes tisztázni az értékesítési modelleket.

Értékesítési modellek: közvetlen eladás a fóliasátorból, boltoknak történő szállítás vagy piacozás. Mindegyiknek megvannak a saját előnyei és költségei.

Ezután jön a nagy kérdés: mit termesszünK?

A siker kulcsa: a földrajzi adottságok és a piaci igények figyelembevétele.

Klíma és napfény: befolyásolja az energia- és vízfogyasztást.

Talaj és víz minősége: elemzésével jelentősen csökkenthető a költség, azonban az elemzés ára kb. 3000 hrivnya.

Piaci igény: nem mindig a legnépszerűbb zöldség a nyerő; a prémium, látványos „egzotikumok” gyakran jobban fogynak nagyvárosokban.

A szakértők két-három különböző kultúrát ajánlanak egy kisebb fóliasátorhoz, a monokultúra túl kockázatos.

Tarasz Csbanov, az állami építési szabályzatok szerzőjeként és az előre gyártott üvegházak kutatójaként külön kiemelte, hogy az sem mindegy, mely gyümölcsökhöz vagy zöldségekhez milyen típusú fóliát építünk.

Ezeket a szempontokat a kezdők lgyakran figyelmen kívül hagyják.

Állami támogatás

Ukrajnában újraindult a fóliasátor támogatási programja:

0,4–0,6 ha → 2 millió hrivnya

0,8–1,2 ha → 3,5 millió hrivnya

1,6–2,4 ha → 7 millió hrivnya

A támogatás 50–50%-os önrésszel kombinálva vehető igénybe.

Ezenkívül új követelmény az Állami Agrárnyilvántartásba való regisztráció. Az üvegházak alatti földterületnek a kérelem benyújtásakor a gazdálkodó tulajdonában kell lennie, vagy legalább 7 évre bérbe kell adni. Kötelező feltétel legalább négy állandó munkavállaló és tíz idénymunkás létrehozása hektáronként.

Azok számára, akik most kezdik a vállalkozást és kis telekkel rendelkeznek, ugyanazon határozat keretében van egy másik lehetőség is: 250 000 és 1 millió hrivnya közötti támogatás saját vállalkozásuk fejlesztésére – ez a lehetőség jogi személy státusz nélkül is elérhető.

Az értékesítés kérdése nem kevésbé fontos, mint az agronómia. Különösen a vidéki kisgazdaságok számára. A gyakorlat több megbízható csatornát mutat.

A kisgazdaságoknak piacok, helyi közösségi csoportok, OLX és éttermek a legjobb választás az eladásra.

Összességében a fóliasátor-biznisz nem egyszerű: minden döntés – a kultúra kiválasztásától a konstrukcióig – stratégiai elemzésen alapul. A siker kulcsa a rendszeresség, a piaci érzék és a szakmai csapat.

Az agronews.ua nyomán.

Kárpátalja.ma