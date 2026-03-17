Jelentős fagykárok érték Ukrajna egyes régióinak gyümölcsöseit

A februári -30 Celsius-fokos fagyok jelentős károkat okoztak Mikolajiv és Csernyihiv megye gyümölcsfáiban.

Az East-fruit jelentése szerint a sárgabarack és a cseresznye esetében a virágrügyek akár 10%-a, az alma- és körtefáknál pedig a levélrügyek akár 20%-a is elpusztult.

Ennek ellenére a szakértők megjegyzik, hogy az őszibarack, a szilva, a cseresznye és a szőlő veszteség nélkül átvészelte a fagyokat. Az évelő fűfélék kielégítő állapotban vannak. A talaj nedvességtartalma a normál határokon belül marad, vagy meghaladja az átlagos mutatókat, ami kedvező feltételeket biztosít a jövőbeli vegetációhoz.

