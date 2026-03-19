Jelentősen drágult az üzemanyag Kárpátalján

A közelmúltban jelentős üzemanyagár-emelkedés tapasztalható Kárpátalján. Az elmúlt két hét során a dízel üzemanyag ára átlagosan 15–17 hrivnyával nőtt literenként, míg a benzin ára 7–10 hrivnyával emelkedett.

A szakértők az áremelkedést elsősorban a világpiaci kőolajárak hirtelen növekedésével magyarázzák, amely a Közel-Keleten kialakult feszültségek következménye. A geopolitikai helyzet romlása közvetlen hatással van az energiahordozók piacára, ami az ukrajnai árakban is gyorsan megmutatkozik.

Az üzemanyagárak emelkedése már március 2-án elkezdődött. Ekkor a 95-ös benzin átlagos ára 62–66 hrivnya között mozgott literenként, míg a dízel üzemanyag ára 63–67 hrivnya volt. Már másnap, március 3-án további drágulás következett be: a benzin és a dízel ára átlagosan 2–3 hrivnyával nőtt, míg az autógáz ára 1–2 hrivnyával emelkedett.

Azóta a tendencia folytatódott, és két hét alatt a dízel ára elérte a 79–82 hrivnyás szintet literenként. A 95-ös benzin ára szintén jelentősen megugrott, jelenleg körülbelül 73 hrivnyát kell fizetni érte literenként.

Az üzemanyagárak növekedése nemcsak az autósokat érinti érzékenyen, hanem a szállítási költségeken keresztül az élelmiszerek és egyéb termékek árának emelkedését is magával hozhatja. A szakértők szerint a további áralakulás nagyban függ a nemzetközi helyzet stabilizálódásától és az olajpiac változásaitól.

A mukachevo.net nyomán.

