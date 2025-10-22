Kárpátaljai autóimport: Volkswagen, Skoda és Audi vezeti a listát
A Kárpátaljai Vámhivatal közzétette a használt személygépkocsik importjának legfrissebb adatait. A vámbevételek révén az állami költségvetésbe több mint 204 millió hrivnya folyt be.
A vámhivatal illetékességi területén október 20-ig 1480 személygépkocsit vámoltak be az ukrajnai területre, melyeket magánszemélyek importáltak. Ebből csupán három volt új autó.
A használt autók átlagos vámértéke 13,9 ezer dollár volt. Emellett 98 tehergépjármű vámkezelésére is sor került.
A legnépszerűbb márkák a személyautók között:
- Volkswagen – 25%
- Skoda – 17%
- Audi – 11%
Az autók életkora alapján:
- 30% maximum 5 éves
- 70% több mint 5 éves
A motor típusát tekintve:
- 42% dízel
- 32% benzin
- 26% elektromos vagy plug-in hibrid
Érdekesség, hogy 319 autó (22%) motorja legfeljebb 1500 cm³-es, ami a nagyobb teljesítményű modellek iránti keresletet, valamint az elektromos járművek növekvő népszerűségét is jelzi.
A vámadatok jól mutatják, hogy a Volkswagen továbbra is a legkeresettebb márka a Kárpátaljára behozott használt személyautók között, miközben az elektromos és hibrid modellek iránti érdeklődés folyamatosan növekszik.