Kárpátaljai autóimport: Volkswagen, Skoda és Audi vezeti a listát

A Kárpátaljai Vámhivatal közzétette a használt személygépkocsik importjának legfrissebb adatait. A vámbevételek révén az állami költségvetésbe több mint 204 millió hrivnya folyt be.

A vámhivatal illetékességi területén október 20-ig 1480 személygépkocsit vámoltak be az ukrajnai területre, melyeket magánszemélyek importáltak. Ebből csupán három volt új autó.

A használt autók átlagos vámértéke 13,9 ezer dollár volt. Emellett 98 tehergépjármű vámkezelésére is sor került.

A legnépszerűbb márkák a személyautók között:

Volkswagen – 25%

Skoda – 17%

Audi – 11%

Az autók életkora alapján:

30% maximum 5 éves

70% több mint 5 éves

A motor típusát tekintve:

42% dízel

32% benzin

26% elektromos vagy plug-in hibrid

Érdekesség, hogy 319 autó (22%) motorja legfeljebb 1500 cm³-es, ami a nagyobb teljesítményű modellek iránti keresletet, valamint az elektromos járművek növekvő népszerűségét is jelzi.

A vámadatok jól mutatják, hogy a Volkswagen továbbra is a legkeresettebb márka a Kárpátaljára behozott használt személyautók között, miközben az elektromos és hibrid modellek iránti érdeklődés folyamatosan növekszik.

Kárpátlja.ma