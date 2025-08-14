Mérsékelten emelkedhet a kenyér ára Ukrajnában

Ukrajnában a közeljövőben emelkedhet a kenyér ára, ám a szakértők szerint nem kell hirtelen drágulásra számítani.

Ivan Usz, a Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet vezető tanácsadója a „Novini Live” műsorában elmondta, hogy a vekni ára várhatóan 55 hrivnyáig emelkedhet. A drágulás fokozatos és mérsékelt lesz.

Az árak alakulását főként a valutaárfolyam, valamint az importtermékek árának csökkenése befolyásolja, ami jelenleg fékezi a drágulást. Ugyanakkor az üzemanyagárak növekedése plusz nyomást gyakorolhat a péktermékek árára.

Az elemző szerint a kenyér ára valószínűleg nem haladja meg az 55 hrivnyát. Viszont bármilyen előre nem látható esemény – például rakétatámadás a sütőipari üzemek ellen – jelentősebb áremelkedést idézhet elő.

Ivan Usz emlékeztetett arra is, hogy az ukrán élelmiszerárak már most közelítenek az európai szinthez. Ezért a kenyér árának jövőbeli alakulását folyamatosan figyelni kell, különös tekintettel azokra a gazdasági és piaci változásokra, amelyek az alapvető élelmiszerek költségét befolyásolják.

