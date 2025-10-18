Helyreállt a négysávos közlekedés Szerednyénél

Az Ukrán Újjáépítési és Infrastruktúra-fejlesztési Ügynökség jelentése szerint teljes egészében járhatóvá vált az M-06 jelzésű Kijev–Csap autóút Szerednye közeli szakasza. A kivitelező mindhárom közúti híd felújítását befejezte.

A teherhordó elemek és a felhajtók javítása után a hidak új aszfaltréteget kaptak. Az út menti korlátokat is felújították.

Mint bejegyzésükben fogalmaznak, a Kijev–Csap autóút a belföldi és nemzetközi árufuvarozás egyik kulcsfontosságú útvonala.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ukrán Újjáépítési és Infrastruktúra-fejlesztési Ügynökség

Nyitókép: Google Maps utcakép