Korai zöldségek Kárpátalján: magas árak, szigorú nitrátellenőrzés a piacokon

A retek és káposzta számítanak a legkeresettebb termékeknek jelenleg Kárpátalja piacain – tudatta március 23-án a Novini Zakarpattya internetes hírportál.

Az Ungvár, Munkács és Nagyszőlős városaiban tapasztalható árak továbbra is magasak, annak ellenére, hogy idén korábban érkezett a tavasz. A termelők költségeit jelentősen növeli az éjszakai fűtés a fóliasátrakban, ami megdrágítja a korai zöldségek termesztését.

A korai zöldségek ára 2026-ban átlagosan 9,4%-kal haladja meg a tavalyi szintet. A drágulást az élelmiszer-infláció és az energiahordozók árának emelkedése okozza.

Március 23-i árak:

Fejes káposzta (új): 120–130 hrivnya/kg

Retek (korai): kb. 200 hrivnya/kg vagy 45 hrivnyától csomónként

Friss kígyóuborka (fóliás): 110–145 hrivnya/kg

Saláta és zöldfélék: 25 hrivnyától csomónként

Nitrátellenőrzés: mire figyeljenek a vásárlók?

Márciusban a legnagyobb egészségügyi kockázatot a magas nitráttartalom jelenti. A fóliasátor alatt termesztett zöldségek hajlamosabbak a káros anyagok felhalmozására.

Az Ukrán Állami Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint a hivatalos piacokon értékesített termékek kötelező laboratóriumi ellenőrzésen esnek át.

A szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a vásárlóknak joguk van megtekinteni a laboratóriumi szakvéleményt a nitrátszintről.

Az illegális árusításból származó termékek azonban nem esnek át ellenőrzésen, ami növeli a mérgezés kockázatát.

A hatóságok szerint Nagyszőlős környékéről nagy mennyiségű üvegházi zöldség érkezik a piacokra. Bár a minőség-ellenőrzés folyamatos, a fogyasztóknak ajánlott körültekintően vásárolni és kerülni az engedély nélküli árusítóhelyeket.

Szakértők előrejelzése szerint már március végén csökkenésnek indulhatnak az árak. Ennek oka, hogy egyre több kisgazdaság jelenik meg termékeivel a piacokon, ami erősíti a versenyt az importőrökkel szemben.

