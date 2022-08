Közel ezer orosz ingatlan elkobzását tervezik Ukrajnában

Volodimir Zelenszkij péntek esti videóüzenetében beszélt arról, hogy több mint 900 Ukrajnában található orosz ingatlan elkobzását javasolják a törvényhozók.

A kormány illetékesei szerint már 28 millió hrivnya értékű vagyontárgyat foglaltak le az Orosz Föderációtól. Ugyanakkor, ha nem csak az agresszor állam, hanem lakóinak ukrajnai vagyontárgyait is ide soroljuk, mintegy 36 ezer elkobzandó területről beszélünk.



Zelenszkij hangsúlyozta, hogy figyelemmel kíséri az orosz vagyon külföldi elkobzásával foglalkozó csoportjának eredményeit is. Az ukrán elnök bízik abban, hogy Európában és az USA-ban is kiterjeszthetik az orosz vagyon elkobzását Ukrajna javára.

Az Unian nyomán.