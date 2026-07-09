Magas árakkal indult az áfonyaszezon Ukrajnában a gyengébb termés miatt

Megkezdődött a szabadföldi termesztésű áfonya betakarítása Ukrajnában. A szezon az előző évhez hasonlóan július elején indult, a termelők azonban idén lényegesen magasabb árakon kínálják a gyümölcsöt.

A nagykereskedelmi árak jelenleg kilogrammonként 380–450 hrivnya között mozognak, ami mintegy 27 százalékkal magasabb a tavalyi szezon azonos időszakához képest.

A szakemberek szerint az áremelkedés fő oka az, hogy az idei termés elmarad a várakozásoktól. A kedvezőtlen időjárási körülmények a bogyók érési időszakában csökkentették a hozamot, így a piacon egyelőre korlátozott mennyiségben érhető el a hazai áfonya, miközben a kereslet továbbra is erős.

A termelők arra számítanak, hogy már a jövő héttől jelentősen növekedhet a piacra kerülő áfonya mennyisége, ami mérsékelheti az árakat. Egyelőre azonban az áfonya továbbra is az egyik legdrágább szezonális bogyós gyümölcsnek számít Ukrajnában.

A piaci szereplők szerint a következő hetekben dől el, hogy a bőségesebb kínálat milyen mértékben tudja visszafogni az árak emelkedését.

Kárpátalja.ma/agronews.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →