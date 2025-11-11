Második éve Ukrajna vezeti a málnaexportot

Ukrajna immár nyolc éve folyamatosan növeli a fagyasztott málna exportját, és a jelek szerint 2025-ben sem lesz ez másként – közölte Tarasz Bastannyik, az Ukrán Gyümölcs- és Zöldségszövetség elnöke az AgroNews és a SEEDS hírportál beszámolója szerint.

A szakember elmondása alapján Ukrajna a második egymást követő évben is Európa legnagyobb málnaexportőre lehet, megelőzve a korábbi piacvezetőket, Lengyelországot és Szerbiát.

„Úgy gondolom, hogy már második éve mi vagyunk a legnagyobb málnaexportőrök Európában, és valószínűleg idén is megőrizzük ezt a pozíciót” – fogalmazott Bastannyik.

Bár a végleges statisztikai adatok még nem állnak rendelkezésre, az előzetes információk megerősítik a pozitív tendenciát.

„A málnaágazatban minden nagyon jól alakul, és a kilátások is biztatóak” – tette hozzá az elnök.

Az idei szezonban a málna átlagára mintegy 20 százalékkal magasabb, mint tavaly. Ugyanakkor a termelők a hozam körülbelül 20 százalékát elveszíthették, mivel a tavaszi fagyok károsították a javító (remontáns) fajták első hajtásait, így az első terméshullám elmaradt. A második hullám termése azonban nem szenvedett jelentősebb károkat.

