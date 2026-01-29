Megújult az állami támogatások igénylésének rendszere az Állami Agrárnyilvántartásban
Az Állami Agrárnyilvántartás (DAR) korszerűsítette az állami támogatások igénylésének mechanizmusait. A változtatásokat a gazdálkodók visszajelzései alapján vezették be, amelyek a DAR ügyfélszolgálatához, valamint az Ukrajna Gazdasági, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztériumához érkeztek – közölte a minisztérium sajtószolgálata.
Az új rendszer több, a gazdák mindennapi munkáját megkönnyítő funkcióval bővült:
- Kérelemtervezet mentése. Mostantól a felhasználók „Vázlat” állapotban menthetik a kérelmet, és egy számukra megfelelő időpontban visszatérhetnek a kitöltéséhez anélkül, hogy elveszítenék a már bevitt adatokat és dokumentumokat az elektronikus aláírás alkalmazásának pillanatáig.
- Módosítás ellenőrzés után. A kérelem módosításra való visszaküldése esetén a rendszer az összes helyesen kitöltött mezőt menti, és a javítást igénylő pontokhoz közvetlenül megjegyzéseket fűz. Az ilyen kérelmek „Hiányosságok kijavítására vár” státusszal jelennek meg, ami lehetővé teszi a gyors módosításokat és a kérelem újbóli benyújtását.
- Benyújtott kérelem visszavonása. Egy másik fontos változás, hogy a benyújtott kérelmet közvetlenül a felhasználói fiókból lehet visszavonni, ha az még nem szerepel a kifizetési nyilvántartásban. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít a gazdálkodóknak a körülmények változása vagy egy másik támogatási program választása esetén. Az ilyen kérelmeket a rendszer „A kérelmező által visszavonva” megjelöléssel tárolja, és a program adminisztrátorai számára láthatóak maradnak, ami biztosítja a folyamat átláthatóságát.
- A kérelmek archiválása. A támogatási programok befejezése után minden kérelmet aktuális állapotában archiválnak, ami lehetővé teszi a felhasználó rendszerrel való interakciójának teljes előzményeinek megőrzését.