Mire elég a létminimum összege?

A háború ellenére július 1-jétől nőtt a megélhetési bér Ukrajnában. Ezentúl 2 508 hrivnya a létminimum összege.

A TSZN újságírója utánajárt, hogy mit lehet venni ebből az összegből, és hogy valóban meg lehet-e élni ennyi pénzből.

A létminimum összege elegendő kellene, hogy legyen az öltözködésre, a higiéniai termékekre és gyógyszerekre is, valamint a kommunális szolgáltatásokra. Azt is feltételezik, hogy ebből az összegből színházba vagy moziba is el tudunk látogatni.

Azonban a valóság mást mutat.

A TSZN újságírója összeállított egy költségvetést alaptermékekből. Eszerint: tészta 49 hrivnya, rizs 79 hrivnya, csirkemellfilé 140 hrivnya, hajdina 100 hrivnya, sertéshús 160 hrivnya, 20 db tojás 70 hrivnya, fagyasztott hekk 120 hrivnya, cukor 30 hrivnya, só 28 hrivnya, vaj 100 hrivnya, napraforgóolaj 80 hrivnya, 2 kg burgonya 100 hrivnya, sárgarépa, káposzta és hagyma 150 hrivnya, kolbász 200 hrivnya, virsli 250 hrivnya, 2 l tej 60 hrivnya, 2 l kefir 72 hrivnya, sajt 106 hrivnya, tea 70 hrivnya, dobozos süti 150 hrivnya, fogkrém 60 hrivnya, mosópor 250 hrivnya.

A költségvetés összesen 2 424 hrivnya, vagyis 84 hrivnya marad a többi kiadásra.

Kárpátalja.ma