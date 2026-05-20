Szerhij Zsadan kapja idén a szlovén írószövetség Vilenica-díját

Az ukrán Szerhij Zsadan nyerte el a szlovén írószövetség 2026-os Vilenica-díját, amelyet 1986 óta ítélnek oda közép-európai szerzőknek kiemelkedő irodalmi és esszéírói teljesítményükért – közölték szerdán a Vilenicai Nemzetközi Irodalmi Fesztivál szervezői.

A zsűri indoklása szerint Zsadan műveit markáns nyelvi ritmus, valamint a költészet, a társadalomkritika és a humor sajátos ötvözése jellemzi.

Az 1974-ben született szerző regényíróként, költőként, műfordítóként, zenészként és társadalmi aktivistaként is ismert. Műveit számos nyelvre lefordították.

A 2010-ben megjelent, díjnyertes Vorosilovgrád mellett szlovén nyelven a 2017-es Az árvaház című regénye olvasható, magyarul viszont a Vorosilovgrádon kívül A diákotthon, a Harkiv Hotel, a Depeche Mode és a Mezopotámia is megjelent.

Írásai elsősorban a posztszovjet Ukrajna hétköznapi embereinek életét mutatják be. Műveiben az identitás, a szabadság, a háború, a migráció, az emlékezet és a kortárs társadalom problémáinak kérdését vizsgálja.

A szerző szeptemberben, a 41. Vilenica Nemzetközi Irodalmi Fesztiválon veszi át az elismerést.

A Vilenica-díjat a magyar szerzők közül eddig Esterházy Péter (1988), Nádas Péter (1998) és Krasznahorkai László (2014) vehette át.

