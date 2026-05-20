Nyilatkozat a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség képviselőitől

A kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség képviselői megerősítik változatlan támogatásukat Ukrajna függetlensége, szuverenitása és területi integritása, valamint államunk európai demokratikus fejlődési útja iránt. Támogatjuk Ukrajna további előrehaladását az Európai Unióhoz való csatlakozás felé, és úgy véljük, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogállamiság és a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az európai integráció elválaszthatatlan részét képezi.

Üdvözöljük az ukrán–magyar államközi párbeszéd újraindulását a nemzeti kisebbségek jogainak biztosításáról, és a jelenlegi konzultációs szakaszt nem egy új folyamat kezdeteként, hanem egy többéves párbeszéd folytatásaként értelmezzük, amelynek keretében már sikerült bizonyos előrelépést elérni.

Az elmúlt időszakban Ukrajna több fontos lépést tett a nemzeti kisebbségek jogainak védelme és a nyelvpolitika területén. Különösen:

pontosította az Európai Unió hivatalos nyelveinek minősülő nemzeti kisebbségi nyelvek oktatási célú használatának szabályozását;

folytatta a munkát annak érdekében, hogy egyes oktatási értékeléseket nemzeti kisebbségi nyelveken is le lehessen tenni;

folytatódik a nemzeti kisebbségek oktatási intézményeinek működésével és a nyelvi jogok érvényesítésével kapcsolatos kérdések normatív szabályozásának fejlesztése.

A nemzeti kisebbségek jogainak védelme terén bekövetkezett pozitív változások ellenére számos kérdés továbbra is rendezetlen, és világos törvényi, illetve politikai garanciákat igényel. Mindenekelőtt az alábbiakról van szó:

a nemzeti kisebbségek nyelvein folyó oktatás működéséhez szükséges stabil feltételek biztosításáról;

arányos nyelvi követelmények bevezetéséről az oktatás területén;

a nemzeti kisebbségi nyelvek közéletben és a helyi önkormányzatok tevékenységében való használatának kiszámítható mechanizmusairól;

annak megakadályozásáról, hogy a nemzeti kisebbségek jogai adminisztratív gyakorlat révén szűküljenek;

a nemzeti közösségek hatékony képviseleti mechanizmusainak létrehozásáról;

a médiára vonatkozó nyelvi követelmények felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a nemzeti kisebbségek igényeit szolgáló médiumokra vonatkozó aránytalan korlátozások.

Meggyőződésünk szerint a nemzeti kisebbségek jogairól szóló további ukrán–magyar párbeszédnek elsősorban három kulcskérdésre kell összpontosítania: a magyar nemzeti kisebbség hatékony politikai képviseletének biztosítására, a kulturális önkormányzat mechanizmusainak fejlesztésére, valamint a nemzeti jelképek használatára vonatkozó kiszámítható és diszkriminációmentes szabályok garantálására.

Különös jelentőséggel bír a nemzeti kisebbségek politikai képviseletének kérdése, valamint a lakosság etnikai és nyelvi összetételének megfelelő figyelembevétele a választókerületek kialakítása során. Alapvető fontosságúnak tartjuk annak megakadályozását, hogy a nemzeti kisebbségi közösségeket mesterségesen különböző választókerületek között osszák meg, ami jelentősen korlátozhatja hatékony demokratikus képviseletük lehetőségét. Ugyanakkor az új arányos választási rendszer további fejlesztése során biztosítani kell a nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletének megfelelő garanciáit, valamint érdekeik hatékony érvényesülését a politikai folyamatban.

Nem kevésbé fontos a kulturális önkormányzat mechanizmusainak és a nemzeti közösségek intézményes önigazgatása egyéb formáinak fejlesztése. Számos európai államban működnek olyan modellek, amelyek lehetővé teszik az állami egység megerősítésének összeegyeztetését a nemzeti kisebbségek nyelvi, kulturális és oktatási önazonosságának biztosításával. Ebben az esetben nem új privilégiumok vagy különleges státuszok megadásáról van szó, hanem azoknak a jogoknak és mechanizmusoknak a helyreállításáról és megfelelő garantálásáról, amelyekkel a kárpátaljai magyar közösség a korábbi jogszabályok alapján ténylegesen már rendelkezett.

Külön figyelmet igényel a nemzeti kisebbségek jelképhasználatának kérdése. Fontosnak tartjuk olyan világos, kiszámítható és diszkriminációmentes jogi szabályozás biztosítását, amely kizárja a nemzeti kisebbségi jelképek használatának önkényes értelmezését vagy aránytalan korlátozását.

Célszerűnek tartjuk továbbá az ukrán–magyar kapcsolatok nemzeti kisebbségek jogainak védelmére vonatkozó szerződéses-jogi alapjainak megújítását. A hatályos kétoldalú megállapodások más történelmi és politikai kontextusban, a kisebbségek képviselőinek véleményét figyelmen kívül hagyva születtek, és ma korszerűsítésre szorulnak a jelenlegi európai standardoknak és aktuális kihívásoknak megfelelően.

Ebben az összefüggésben figyelmet érdemel annak lehetősége, hogy az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség és a magyarországi ukrán közösség jogai kölcsönös és paritásos elv alapján kerüljenek rögzítésre.

Elvi jelentőségűnek tartjuk azt is, hogy a nemzeti kisebbségek jogairól szóló további ukrán–magyar államközi párbeszéd a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség képviselőinek megfelelő bevonásával valósuljon meg, mint közvetlenül érintett közösség részvételével.

Jelen nyilatkozathoz egy részletes jogi-elemző dokumentum kapcsolódik, amely Ukrajna Alkotmányának, Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásainak, az Európa Tanács gyakorlatának és a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó európai standardoknak a figyelembevételével készült. A dokumentum rendszerszintű elemzést tartalmaz azokról a nyelvi, oktatási és jogalkalmazási kérdésekről, amelyek a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség képviselőinek meggyőződése szerint további normatív szabályozást vagy pontosítást igényelnek. Szervezeteink a jövőben is készek aktívan részt vállalni ebben a folyamatban. Meggyőződésünk, hogy kizárólag a kölcsönös tiszteleten, a jogbiztonság elvén és a nemzeti kisebbségek védelmének európai standardjain alapuló nyílt, szakmai és depolitizált párbeszéd képes hozzájárulni a társadalmi bizalom, az etnikumközi partnerség megerősítéséhez, valamint Ukrajna európai integrációs útjának sikeres előmozdításához.

Ungvár, 2026. május 19.

Dr. Brenzovics László,

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke Dr. Zubánics László,

az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke

Forrás: kmksz.com.ua