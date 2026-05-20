В Україні скасували обмеження для жінок на перетин кордону

Відсьогодні набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для всіх без винятку жінок.

Як передає Укрінформ, про це Державна прикордонна служба України у Фейсбуці.

В ДПСУ нагадали, що днями Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах.

Відсьогодні набрали чинності зміни до Правил перетину кордону, затверджених Постановою № 57, в частині внесення змін до пункту 2-14 цих правил.

Зокрема, урядом Постановою від 15 травня 2026 року № 623, знято обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

«ДПСУ вже розпочала застосовувати дану норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску», – наголосили в Держприкордонслужбі.

