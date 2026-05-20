Szépkorúak tavasza Kárpátalján – jótékonysági koncert Péterfalván

Jótékonysági koncertet rendeztek az egyedül maradt szépkorúak támogatásáért a péterfalvai kultúrházban, összefogásra buzdítva a kistérség magyar ajkú egyházi, kulturális, oktatási és szociális intézményeit, szervezeteit. Az eseményt Seres Debóra, az MCC (Mathias Corvinus Collegium) hallgatója kezdeményezte.

Seres Debóra, a koncert kezdeményezője. Kép forrása: Bodnár József

A jótékonysági koncert kiemelt támogatója az Ars Longa Alapítvány, fővédnöke pedig Oroszi József, a Péterfalvai kistérség polgármestere volt. Elsőként Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese mondott igei köszöntést az egybegyülteknek, aki kiemelte, hogy csakis Istennel szép a szépkor, és csak Ővele érdemes azt megérni, megélni.

Ezt követően Oroszi József is köszöntötte a jelenlévőket. Reményét fejezte ki, hogy imádkozva az idősekért és segítve őket a szükségeik betöltésében, mindannyian tehetünk értük valamit. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a társadalom szépkorú tagjairól, akik köztünk élnek – tette hozzá a polgármester. Ezután a Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum tanár-diák kórusának dicsőítését hallhatták a jelenlévők. Fellépett még a Reménység Néptáncegyüttes, akik gömöri, szilágysági és bökönyi táncokat adtak elő.

Seres Debóra, a jótékonysági koncert megálmodója, köszönetét fejezte ki a támogatóknak, elsősorban édesapjának, Seres János lelkipásztornak. Ezután elmondta, hogy a kezdeményezés célja egy csendeshét megszervezése, ezen belül pedig egy egyszeri élelmiszercsomag kiosztása a résztvevő szépkorúak számára. Távlati célként egy nappali foglalkoztató központ létrehozását tűzték ki Tivadarfalván, ahol a környéken lakó idősek tartalmasan, együtt tölthetnék el idejüket.

Ezután Pándy-Szekeres Dávid szólalt fel az Ars Longa Alapítvány nevében, örömének adva hangot, hogy a kárpátaljai társadalomban még mindig nagy erő van, majd hozzátette, hogy olyan szervezeteket támogatnak Kárpátalján, akik Isten dicsőségére munkálkodnak.

Dobsa Beáta, az MCC Beregszászi Képzési Központjának vezetője köszönetét fejezte ki Seres Debórának a szervezésért. Hangsúlyozta, hogy rendkívüli ez az esemény, ahol a résztvevők egymástól tanulhatnak és egymásért tehetnek. A felszólalásokat követően a Claritas Trió fellépése színesítette a rendezvényt.

Az esemény zárásaként Seres János lelkipásztor örömének adott hangot, hogy sokan összegyűltek a nemes cél érdekében. Ahogy Pál apostol a Filippi gyülekezethez írott levelében mondja: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4,4) Csodálatos látni, hogy Kárpátalja megmaradásáért mi magunk is tehetünk-teszünk valamit, egyen-egyenként, ez határtalan örömre ad okot – zárta mondandóját a lelkipásztor.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

A képeket készítette: Bodnár József