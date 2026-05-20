Ukrajna megerősíti védelmét a fehérorosz határon

Ukrajna tovább erősíti védelmi képességeit a fehérorosz határon a szomszédos országból érkező potenciális fenyegetések miatt – közölte Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat szóvivője szerdai kijevi sajtótájékoztatóján.

„Erre az irányra kiemelt figyelmet fordítunk, tekintettel arra, hogy Minszk támogatja a terrorista államnak nevezett Oroszországot, amely háborút indított ellenünk. Ezért tovább növeljük védelmi képességeinket közvetlenül a határvonal mentén, műszaki szempontból megerősítve területünk minden egyes darabját. Ezek a munkálatok a teljes határszakaszon folynak, ami több mint ezer kilométer Volinytól a csernyihivi területig. Ide tartozik a védelmi erődítések bővítése, valamint az akna- és robbanóakadályok telepítése, illetve megerősítése is” – fejtette ki a szóvivő.

Hangsúlyozta, hogy jelenleg ugyan nincs jelentős fenyegetés Fehéroroszország felől, de Moszkva igyekszik rávenni Minszket az aktívabb részvételre az Ukrajna elleni háborúban.

Forrás: MTI