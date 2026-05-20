Magyar Péter Beregszászban találkozna az ukrán elnökkel

Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva.

A két miniszterelnök tárgyalását követő sajtótájékoztatón Magyar Péter kiemelte: ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel védje szuverenitását és területi integritását.

Hozzátette:

most mielőbbi hosszabb tűzszünetre van szükség, mert mindkét oldalon rengetegen vesztették életüket a háborúban, ezt követően pedig olyan tartós békét kell elérni, amelyet a nemzetközi felek valóban garantálnak.

Hangsúlyozta azt is, hogy nemcsak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút.

A magyar miniszterelnök jelezte, hogy elindultak a két ország közötti technikai egyeztetések az ukrajnai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és egyéb jogairól. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon.

A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott: ez előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni.

Forrás: MTI

