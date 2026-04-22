Munkalehetőséget kínál a Nagyberegi kistérség
Munkatársakat keres közterület-fenntartási feladatokra a Nagyberegi Községi Tanács – a felhívás elsősorban a helyi lakosoknak szól.
A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljon a települések rendezettségéhez, tisztaságához és esztétikai állapotának javításához. A leendő munkatársak többek között közterületek karbantartásában és a növények gondozásában vehetnek részt.
A feladatok közé tartozik az utak menti területek, parkok és emlékhelyek tisztán tartása, fűnyírás és kaszálás, valamint fák és bokrok metszése, gallyazása és egyéb gazdasági munkák elvégzése.
A munkát vállalók számára hivatalos, bejelentett munkaviszonyt és stabil, rendszeres fizetést kínálnak.
A jelentkezők további információt személyesen a Nagyberegi Községi Tanácsnál kaphatnak, illetve a +380996637525-ös telefonszámon érdeklődhetnek.