Munkalehetőséget kínál a Nagyberegi kistérség

Munkatársakat keres közterület-fenntartási feladatokra a – a felhívás elsősorban a helyi lakosoknak szól.

A kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljon a települések rendezettségéhez, tisztaságához és esztétikai állapotának javításához. A leendő munkatársak többek között közterületek karbantartásában és a növények gondozásában vehetnek részt.

A feladatok közé tartozik az utak menti területek, parkok és emlékhelyek tisztán tartása, fűnyírás és kaszálás, valamint fák és bokrok metszése, gallyazása és egyéb gazdasági munkák elvégzése.

A munkát vállalók számára hivatalos, bejelentett munkaviszonyt és stabil, rendszeres fizetést kínálnak.

A jelentkezők további információt személyesen a Nagyberegi Községi Tanácsnál kaphatnak, illetve a +380996637525-ös telefonszámon érdeklődhetnek.

