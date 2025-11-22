Amerikai gáz vásárlásáról állapodott meg a Naftohaz

Szerződést írt alá a Naftohaz és a lengyel ORLEN energiaipari vállalat, amely 300 millió köbméter amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról rendelkezik. A tranzit még 2026 első negyedévében megvalósul – írja az OBOZ.UA az ukrán gázszolgáltató közleménye alapján.

A két vállalat képviselői november 7-én, a görögországi P-TEC energiaipari konferencián írták alá az előzetes szándéknyilatkozatot.

„Folyamatosan dolgozunk a gázellátás diverzifikálásán, a fenntarthatóság érdekében új útvonalakat és forrásokat keresünk. Idén 600 millió köbméter amerikai LNG-t importálunk Ukrajnába az ORLEN-nel kötött megállapodásaink keretében. 2026-ban összesen 1 milliárd köbméter amerikai cseppfolyósított gáz behozatalát tervezzük. Köszönöm lengyel partnereinknek a bizalmat”

– mondta Szerhij Koreckij, az ukrán Naftohaz igazgatótanácsának elnöke.

Az LNG újragázosítása a lengyelországi Świnoujście termináljában történik, és a lengyel–ukrán határon keresztül szállítják Ukrajnába.

„A szándéknyilatkozat aláírása és a szerződéskötés között mindössze néhány nap telt el. Ez alatt részletesen kielemeztük a szerződés feltételeit, és megszereztük a szükséges vállalati jóváhagyásokat. Ez a gyorsaság a kölcsönös bizalom és a felek egymás céljait, szándékait megértő gesztusának jele. A vállalataink közötti együttműködés növeli a régió energiabiztonságát, valamint megteremti a további üzleti fejlődés és a piaci pozíciók erősödének feltételeit mindkét oldalon”

– fogalmazott Robert Soszyński, az ORLEN igazgatótanácsának operatív alelnöke.

A hírportál emlékeztet, hogy a Naftohaz korábban a görög ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. vállalat képviselőivel is szándéknyilatkozatot írt alá amerikai LNG szállítására vonatkozóan.

Kárpátalja.ma

Forrás: OBOZ.UA