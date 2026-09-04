Németország 250 millió euróval támogatja Ukrajna energetikai rendszerét

A német kormány további 250 millió eurót különít el az Ukrán Energiatámogatási Alap számára – jelentette be Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter.

Az újabb támogatással Németország hozzájárulása összesen 807 millió euróra emelkedik, így az ország továbbra is az alap legnagyobb támogatója.

A nemzetközi partnerek eddig több mint 2,4 milliárd euróval járultak hozzá az Ukrán Energiatámogatási Alaphoz. Az ukrán energiaipari vállalatok igényei azonban továbbra is jelentősek az energetikai infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadások miatt.

Smihal kiemelte, hogy a német támogatás különösen fontos Ukrajna energetikai rendszerének ellenálló képessége szempontjából a közelgő téli időszak előtt.

Az energiaügyi miniszter hozzátette: Ukrajnának további 311,5 millió eurót kell bevonnia az alapba, ezért számítanak nemzetközi partnereik további támogatására.

Korábban Smihal arról is beszámolt, hogy mintegy 40 ország segíti Ukrajnát a téli időszakra való felkészülésben. A pénzügyi támogatások mellett a partnerek az idén mintegy 6 ezer tonna energetikai berendezést is küldtek Ukrajna régióiba és közösségeibe.

Forrás: hromadske.ua

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