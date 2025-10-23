Őszi repce: a gazdák nagy része már befejezte a vetést

Az ukrán agrárszektorban a gazdák 1012,1 ezer hektáron vetették el az őszi repcét, ami a tervezett terület 90,8%-ának felel meg. Ezt az Ukrajna Mezőgazdasági Tudományos Akadémiája által készített Agrometeorológiai és mezőgazdasági kultúrák állapotát bemutató elemzés jelezte október 17-i adatok alapján.

A régiók szerinti adatok szerint:

Poltava megye: a tervezettnél 36,7%-kal több,

Herszon megye: 27,2%-kal több,

Csernyihiv megye: 13,2%-kal több,

Harkiv megye: 4,8%-kal több,

Hmelnyickij megye: 0,3%-kal több.

Ugyanakkor a következő megyék gazdái bevetették a teljes tervezett területet: Vinnyica, Voliny, Zsitomir, Rivne, Ternopil és Csernyivci megye, valamint Kárpátalja.

A jelentés szerint a vetés nagy része sikeresen zajlott, ami kedvező alapot teremt az őszi repce jó terméséhez a következő évben.