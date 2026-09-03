Rekordközeli áron értékesítik az ukrán málnát

Jelentősen drágult a málna az idei szezonban, miközben a termés mennyisége várhatóan elmarad a tavalyitól – közölte Tarasz Bastannik, az Ukrán Gyümölcs- és Zöldségtermesztők Szövetségének elnöke az Agronews.ua-nak.

A szakember szerint ezért korai lenne az idei málnaszezon mennyiségi rekordjáról beszélni. Ugyanakkor értékben akár rekordot is elérhet az ágazat, mivel a málna felvásárlási ára jóval magasabb a tavalyinál.

A feldolgozásra szánt málna ára idén kilogrammonként 193–195 hrivnyáig is emelkedett áfa nélkül. Bastannik szerint ilyen magas árra korábban még nem volt példa.

A termés mennyiségét ugyanakkor több tényező is hátráltatta. A málna betakarítása rendkívül munkaigényes, mivel jelenleg kizárólag kézzel szedik. A szakember szerint a gépi betakarítás egyelőre nem jelent reális alternatívát, ami az ültetvények területének jelentős bővítését is korlátozza.

Az ukrán málna jelentős része külföldi piacokra kerül. Bastannik szerint a termés mintegy 90–95 százalékát exportálják, miközben a hazai fogyasztás továbbra is viszonylag alacsony.

A szakember úgy véli, hogy az exportorientált tendencia a jövőben is fennmaradhat, ami kedvező az ukrán bogyósgyümölcs-termesztők számára.

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