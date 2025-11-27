Sütemények és édességek drágulása várható Ukrajnában

Az elmúlt fél évben jelentősen – átlagosan 10–12 százalékkal – nőtt az Ukrajnában gyártott száraz édességek (kekszek, krékerek, ostyák, mézeskalácsok, galettek és más lisztes termékek) előállítási költsége. A gyártók szerint a fogyasztók 2026 tavaszán újabb áremelkedésre számíthatnak.

Erről az Alviva Group száraz édességekért felelős marketingvezetője, Ivan Lucij beszélt az UNIAN hírügynökségnek.

„Ukrajnában minden feltétel adott ahhoz, hogy a cukrászati termékek ára tovább nőjön. Az idei ősszel a legtöbb gyártó 5–10 százalékkal már kénytelen volt emelni, ám ez sem fedezte teljes mértékben a megnövekedett költségeket. A következő hullámra 2026 tavaszán számíthatunk” – mondta a szakértő.

Lucij szerint a költségek folyamatos növekedése komplex okokra vezethető vissza:

a nyersanyagárak emelkedésére,

a csomagolóanyagok és egyéb alkatrészek drágulására,

az energiaköltségek növekedésére,

valamint a munkaerőhiány erősödésére.

A szakértő ugyanakkor megjegyzi: decemberben, az ünnepi időszak közeledtével a vásárlók még számíthatnak kedvezőbb akciókra. „A karácsony előtti hetekben hagyományosan több promóció és árengedmény jelenik meg a boltokban” – tette hozzá.

A gyártók már tavaly óta kénytelenek optimalizálni receptúráikat, sok terméket „csokoládémentes” változatra átállítva vagy kakaóhelyettesítőket használva. Ennek oka a kakaóbab történelmi drágulása, amely az egész világ édességiparára nagy nyomást gyakorolt.

„A kakaóbab árának emelkedése drasztikusan átalakítja a globális cukrászipari trendeket. A legtöbb gyártó részben vagy teljesen kénytelen volt kakaóhelyettesítőkre váltani” – mondta Lucij.

A kakaó ára tavaly tavasz végére rekordmagasságokba szökött, és szakértők szerint a következő években a csokoládé egyre inkább luxustermékké válhat. Ezzel szemben a cukor világpiaci ára idén októberben három és fél éves mélypontra esett, mivel javultak a termelési kilátások.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: ua.depositphotos.com/UNIAN