Svájc finanszírozza a Kijevi Barlangkolostor megrongált székesegyházának helyreállítását

Nemzetközi összefogás keretében építik újjá a Kijevi Barlangkolostor nemrég megrongálódott központi szentélyét, miután a történelmi épületegyüttest jelentős károk érték a folyamatban lévő fegyveres konfliktus során. Svájc mintegy 730 ezer dolláros pénzügyi keretet biztosít az UNESCO által is védett Uszpenszkij-székesegyház tetőszerkezetének helyreállítására.

Az idén 975 éves évfordulóját ünneplő ortodox kolostorkomplexum az ukrán főváros egyik kiemelkedő szellemi központja, amely bár az 1954-es hágai egyezmény értelmében fokozott nemzetközi védelem alatt állt, június 15-én éjszaka egy orosz dróntámadás az oltárrészt találta el. A becsapódást követő tűzben a műemlék tetőszerkezetének mintegy nyolcvan százaléka megsemmisült. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a támadást a nemzeti identitás elleni csapásként értékelte, amely mindössze két hónappal az alapítás évfordulója előtt érte a szentélyt.

A svájci kormányzat a támogatást az UNESCO szervezetén keresztül juttatja el Ukrajnának. Jacques Gerber, a svájci Szövetségi Tanács ukrajnai küldöttje Kijevben, az évfordulós megemlékezések idején jelentette be a pénzügyi hozzájárulást. A diplomáciai lépés rámutat arra, hogy a kulturális javak védelme a háborús övezetekben globális felelősség. A svájci diplomata és az ukrán külügyminiszter közösen hangsúlyozták, a nemzetközi partnerek elkötelezettek az ukrajnai építészeti és vallási örökség jövő generációk számára történő megőrzése mellett.

A Kijevi Barlangkolostor története 1051-ig nyúlik vissza, amikor Bölcs Jaroszláv uralkodása idején Remete Szent Antal és Theodóz szerzetesek megalapították a barlangrendszerre épülő közösséget. A megrongálódott Uszpenszkij-székesegyház, vagyis a Nagyboldogasszony-székesegyház a komplexum központi temploma.

Az eredeti tizenegyedik századi épületet többször lerombolták, legutóbb a második világháború alatt, 1941-ben robbantották fel. Az ukrán állam az ezredforduló táján építtette újjá a barokk stílusjegyeket viselő épületet, amely a keleti szláv kereszténység fő zarándokhelye.

Forrás: mult-kor.hu

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