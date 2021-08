Szeptembertől az Ukrpostán vagy bankon keresztül fizetik ki a nyugdíjakat

Szeptember 1-jétől új módon fizetik ki a nyugdíjasokat: az Ukrpostán vagy bankkártyán keresztül. Erről számolt be Ukrajna szociálpolitikáért felelős minisztériuma.

Azok, akik nem elégedettek a nyugdíjak postai úton történő kézbesítésével, választhatnak a nyugdíjasok kiszolgálására jogosult 43 bank közül.

A lakcímre való nyugdíj kézbesítésének a jogával az alábbi 4 kategóriába tartozó személyek élhetnek:

Azok, akik a fogyatékosság I. csoportjába sorolhatóak be. Azok, akik orvosi konzultációs bizottság következtetései szerint nem képesek önfenntartásra, és folyamatos külső ellátásra van szükségük. Azok, akik elérték a 80. életévüket. Azok, akik olyan állami szociális segélyben részesülnek, akik nem jogosultak nyugdíjra és gondozási támogatásra.

Azok a személyek, akikre vonatkozik a fent említett 4 kategória bármelyike, választhatnak a lakcímre, illetve a bankkártyára való nyugdíj kézbesíte között, attól függően, hogy melyik kényelmesebb a számukra.

Fontos megjegyezni, hogy mindazon személyek, akik nem sorolhatóak be a fentebb említett 4 kategóriába, szeptember 1-től csak a nyugdíjasok kiszolgálására jogosult bankok folyószámláin keresztül kaphatják ki a nyugdíjukat.

Akik nem postai úton, hanem a bank nyugdíjprogramjának igénybevételével akarják megkapni a nyugdíjukat, személyi igazolvánnyal, azonosító (identifikációs) kóddal, nyugdíjigazolással kell érkezniük a kiválasztott bankba. A bank nyugdíjkártyát (szociális juttatási kártyát) állít ki, amelyre utalják majd a nyugdíjat.

Azok a személyek, akik még nem választottak felhatalmazott bankot, 2021 szeptember 1-ig tehetik meg ezt. Ha a személy 2021 szeptember 1-ig nem választ bankot, akkor a kártyáját (a fent említett bizonyos kategóriákba tartozó személyek kivételével) az egyik állam által kijelölt bankban nyitják meg. A személy bármikor tetszés szerint igazolhat át egy másik bankhoz.

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik már postai úton kapják a kifizetéseket, nem kell további dokumentumokat benyújtaniuk.

Ha egy személy korábban a bankban vette át a nyugdíját, és most az Ukrpostán keresztül szeretné ezt megtenni, akkor írnia kell egy nyilatkozatot a kifizetések átutalásáról (feltüntetve a kiválasztott intézményt, személyi igazolvány számot és az elérhetőségeket), és másolatot kell készítenie a személyi igazolvány oldalairól. A másolatokat alá kell írni, ráírni, hogy “Згідно оригіналу”, vagyis “az eredetivel megegyező”, feltüntetni a személy nevét és a dátumot. A dokumentumokat személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani.

Korábban az Ukrposta kijelentette, hogy szeptember 1-jétől nem lesz kényszerített átállás a nyugdíjak és támogatások bankkártyákon történő kifizetésére – a postások legalább 2023. január 1-ig továbbra is készpénzben szállíthatják ki a kifizetéseket.

A július 1-jétől bevezetett ukrán létminimum emelése miatt nő a nyugdíj minimuma, a túlórákért járó pótlék és az egyéb juttatások összege. Maryna Lazebna szociálpolitikai miniszter kijelentette, hogy a 75 év feletti ukránok nyugdíjemelését október 1-jére halasztották.

Kárpátalja.ma