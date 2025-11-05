Emelkedik a szülési és gyermeknevelési támogatás összege Ukrajnában

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács november 5-i ülésén elfogadta a kormány 13532. számú törvényjavaslatát. Ennek értelmében jelentősen emelkedik a gyermek születésekor folyósított, illetve a gyermeknevelést segítő állami támogatás összege – jelenti a Korreszpondent.

A törvénymódosítás a gyermekes családok támogatását és a szülők munkavállalásának segítését célozza, amit a parlament szerdai plenáris ülésén összesen 294 képviselő támogatott.

A döntés értelmében 2026. január 1-től a következő támogatások várhatók:

7000 hrivnya terhességgel és szüléssel kapcsolatos támogatás (kötelező állami társadalombiztosítással nem rendelkező személyek számára);

50 000 hrivnya egyszeri támogatás a gyermek születésekor;

Babacsomag (Pakunok maljuka) – egyszeri tárgyi vagy anyagi támogatás a szülők igényei szerint;

7000 hrivnya havonta folyósított támogatás a gyermek 1 éves koráig (a 2025-ben született, egyévesnél fiatalabb gyermekek is megkapják);

E-bölcsöde (jeJaszla) program – havi 8000 hrivnya a gyermek 1 és 3 éves kora között, mely bölcsőde, óvoda vagy más gyermekfelügyeleti megoldás költségeire fordítható (amennyiben az édesanya/törvényes képviselő munkát vállal);

E-óvoda (jeSzadok) program – 4 és 6 év közötti gyerekek felügyeletének támogatása havi 8000 hrivnyával, amennyiben nem áll rendelkezésre állami óvodai hely (2028-tól);

Iskolás csomag (Pakunok skoljara) – 5000 hivnya egyszeri támogatás az első osztályos gyermekek számára.

Fogyatékkal élő gyermekek esetében a támogatások összegének meghatározására másfélszeres szorzót alkalmaznak.

Kárpátalja.ma

Forrás: Korreszpondent

Kapcsolódó: