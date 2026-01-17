Népszerűek voltak 2025-ben Kárpátalja természetvédelmi területei

Több mint 200 ezren látogattak el Kárpátaljai nemzeti parkjaiba 2025 folyamán – derült ki a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció Turisztikai Főosztályának adataiból.

Az elmúlt év folyamán a Szinevéri Nemzeti Park, az Elvarázsolt Vidék Nemzeti Park, az Uzsoki Nemzeti Park, valamint a Kárpáti Bioszféra Rezervátum összesen 201 338 turistát fogadott. A statisztika szerint 2025-ben az azelőtti évhez képest 16%-kal emelkedett a természetvédelmi területek látogatottsága.

A legnépszerűbb a Szinevéri Nemzeti Park volt, mintegy 142,8 ezer vendéggel. Mintegy 8,6-szorosára emelkedett az Uzsoki Nemzeti Park forgalma, mintegy 35,3 ezer turistával. A Kárpáti Bioszféra Rezervátumot 21,3 ezren keresték fel, míg az Elvarázsolt Vidéket 1,8 ezren.

2024-ben a négy természetvédelmi terület forgalma 173,3 ezer főt számlált – emlékeztet a turisztikai főosztály.

Kárpátalja.ma