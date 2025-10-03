Végéhez közelít az új Tisza-híd építése

A Tisza folyó ukrajnai és romániai partját összekötő híd építése közel áll a befejezéshez – írja a Facebook-oldalán Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

A kormányzó a Máramaros Megyei Tanács elnöke, Gabriel Valer Zetea fényképeit osztotta meg az előrehaladott munkálatok szemléltetésére.

Mint írja, a létesítmény október elejére 87%-ig elkészült. A közúti híd fémszerkezetét összeszerelték, a felvezető útszakaszok mindkét oldalon járhatók, jelenleg a korlátok, járdák telepítése és a világítás bekötése van soron.

A kormányzó bejegyzésében a két megyét és két országot összekötő projekt fontosságát hangsúlyozta.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Miroszlav Bileckij

Kapcsolódó: