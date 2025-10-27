Tovább gyengül a hrivnya Ukrajnában

Ukrajnában hétfőn ismét emelkedett az árfolyama: a dollár és az euró egyaránt drágult, míg a hrivnya tovább gyengült a nemzeti bank hivatalos kurzusa és a kereskedelmi árfolyamok szerint is.

A bankokban a dollár vételi ára 41,82 hrivnya, az eladási árfolyam pedig 42,20 hrivnya. Ez 10 kopijkás emelkedést jelent az előző naphoz képest.

Az euró árfolyama még nagyobb mértékben változott: az átlagos eladási ár 49,23 hrivnya, míg a vételi 48,60 hrivnya – vagyis 23 kopijkával drágult az euró.

A valutaváltókban hétfő reggel a dollárt 42,20 hrivnyáért lehetett megvásárolni, míg az eladási ár 42,08 hrivnya körül alakult.

Az euró készpénzes árfolyama szintén növekedett: 49,30 hrivnya az eladási és 49,10 hrivnya a vételi árfolyam.

Az Ukrán Nemzeti Bank október 27-re a dollár hivatalos árfolyamát 42,00 hrivnyában állapította meg, ami 10 kopijkás gyengülést jelent az ukrán valutában.

Az euró hivatalos kurzusa 48,77 hrivnya, vagyis 22 kopijkával nőtt a korábbi szinthez képest.

Tarasz Leszovij, a Globusz Bank pénzpiaci és befektetési igazgatója szerint november elejéig a devizapiacon a dollár 41,6–42 hrivnya, az euró pedig 48–49 hrivnya között mozoghat.

Kárpátalja.ma