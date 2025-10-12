Negyedik hete emelkedik az uborka ára Ukrajnában
Az Ukrajna nagy részén jellemző hűvös időjárás miatt megcsappant az uborkakínálat a piacokon. A hiány jelentős áremelkedéssel jár – írja az EastFruit portál.
A drágulást az import terén mutatkozó versenyhiány és a nagykeresekdelmi cégek, valamint az üzletláncok kereslete csak fokozza.
A portál szerint a múlt héthez képest a termelők üvegházaiban ötször kevesebb a termés. Így az uborka értéke átlagosan heti 66%-kal emelkedett, és ma 65–80 hrivnya/kg közötti áron étékesítik.
Ha a piac jelentős külföldi behozatallal válaszol a drágulása, az olcsóbb importtermékek nyomása alatt megállhat az itthoni termelésből származó uborka ára is.
Az uborka ára egyébként átlagosan 27%-kal magasabb, mint az előző év azonos időszakában.
Forrás: EastFruit
Nyitókép: Pixabay