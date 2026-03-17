Új, fiókhálózat nélküli digitális bank jelent meg Ukrajnában

Ukrajnában új, teljes mértékben digitális bank kezdte meg működését Iute Bank néven, amely egy korábban fizetésképtelenné vált pénzintézet, az RVS Bank alapjain jött létre.

A Betétbiztosítási Alap sajtószolgálat tájékoztatása szerint Iute Bankot a Betétbiztosítási Alap hozta létre úgynevezett átmeneti intézményként, az RVS Bank reorganizációja keretében.

Az Ukrán Nemzeti Bank megerősítette, hogy az új pénzintézet megfelel minden szükséges tőke- és likviditási követelménynek, ennek következtében a Betétbiztosítási Alap megszünteti a bank feletti kurátori felügyeletét.

Külön figyelmet érdemel, hogy ez az első eset Ukrajnában, amikor átmeneti bank létrehozása külföldi befektető bevonásával történt. Emellett ez a harmadik olyan bankrendezési példa az országban, amelyre a teljes körű háború időszaka alatt került sor. A projekt megvalósulása az állami szervek, a Betétbiztosítási Alap, valamint nemzetközi partnerek együttműködésének köszönhető.

A Iute Bank digitális pénzintézetként működik majd, elsősorban lakossági ügyfelekre összpontosítva. A bank ügyfelei számára alapvető pénzügyi szolgáltatásokat kínál, beleértve a betéti konstrukciókat, hitelezést, fizetési és elszámolási műveleteket, valamint devizaügyleteket.

Az új bank megjelenése jól illeszkedik az ukrán pénzügyi szektor digitalizációs törekvéseihez, és hozzájárulhat a modern, rugalmas banki szolgáltatások további terjedéséhez az országban.

