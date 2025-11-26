Új mezőgazdasági vállalkozás települ át a Beregszászi kistérségbe

Megkezdődött egy új vállalkozás áttelepülési folyamata a térségbe – erről Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője számolt be a közösségi oldalán.

A Harkiv megyéből érkező VITYAZ mezőgazdasági szövetkezet már több földterületet is bérelt Muzsaly és Csetfalva határában.

A VITYAZ szövetkezet gabonafélék – a rizs kivételével –, valamint hüvelyesek és olajos magvak termesztésére szakosodott. A vállalkozás tervei között szerepel tevékenységének fokozatos bővítése is, ami hosszú távon tovább növelheti a helyi gazdaság teljesítményét.

Babják Zoltán kiemelte: a vállalkozás érkezése újabb fontos lépés a kistérség gazdasági fejlődése és a befektetések bevonzása felé. Egyben lehetőséget jelent az ukrajnai vállalkozások támogatására is, különösen a háború okozta nehéz körülmények között.

Az új beruházás a helyi munkaerőpiacra és a térség agrárszektorának erősítésére is pozitív hatással lehet.

