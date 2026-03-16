Ukrajna 70%-kal növelte a szalonna és sertészsír importját
Ukrajna 2026 január–februárjában jelentősen növelte a szalonna, sertészsír és baromfizsír importját: összesen 2,9 ezer tonna érkezett az országba, ami 70,6%-kal több az előző év azonos időszakához képest – közölte az agrotimes.ua hírportál.
A behozatalra fordított összeg 3,3 millió dollár volt, ami 65%-kal haladja meg a 2025 azonos időszakában elköltött összeget.
A legnagyobb beszállítók a következők voltak:
- Lengyelország: 61,1%
- Németország: 35,9%
- Spanyolország: 2,4%
Az adatok azt mutatják, hogy az ukrán piac egyre inkább támaszkodik a külföldi forrásokra, különösen a sertészsír és baromfizsír terén, amely a hazai termelés mellett fontos része a fogyasztói igények kielégítésének.