Ukrajna 70%-kal növelte a szalonna és sertészsír importját

Ukrajna 2026 január–februárjában jelentősen növelte a szalonna, sertészsír és baromfizsír importját: összesen 2,9 ezer tonna érkezett az országba, ami 70,6%-kal több az előző év azonos időszakához képest – közölte az agrotimes.ua hírportál.

A behozatalra fordított összeg 3,3 millió dollár volt, ami 65%-kal haladja meg a 2025 azonos időszakában elköltött összeget.

A legnagyobb beszállítók a következők voltak:

Lengyelország: 61,1%

Németország: 35,9%

Spanyolország: 2,4%

Az adatok azt mutatják, hogy az ukrán piac egyre inkább támaszkodik a külföldi forrásokra, különösen a sertészsír és baromfizsír terén, amely a hazai termelés mellett fontos része a fogyasztói igények kielégítésének.

