Nőtt az ukrán áramimport

Ukrajna növelte az Európai Unióból és Moldovából érkező elektromos energia importját, miután megkezdődött az atomerőművek tervezett karbantartási időszaka – számolt be az ExPro Consulting elemző cég.

Adataik szerint az elektromos energia importja jelenleg körülbelül 35 ezer MWh.

Az elmúlt néhány napban az import mennyisége rövid ideig csökkent, március 4. és 6. között 27 ezer MWh körül alakult. Március 7-én azonban már 32,5 ezer MWh áram érkezett külföldről.

Az import növekedése az ukrán atomerőművek tervezett karbantartásával függ össze, melynek során egy blokkot leállítanak. A javítások ideje alatt a termelőkapacitás csökken, és a szolgáltató az import növelésével kénytelen pótolni a hiányt.

Importrekord februárban

Az előző hónap rekordot hozott a külföldről vásárolt elektromos energia tekintetében.

2026 februárjában Ukrajna 1,26 millió MWh elektromos energiát importált, ami 41%-kal több a januári behozatalnál.

A növekedést az energiarendszer nehéz helyzete, valamint a termelés és fogyasztás kiegyensúlyozásának kényszere indokolja.

Kárpátalja.ma

Forrás: komersant.ua