Ukrajnában egyre drágább a föld: nyugaton legmagasabbak az árak
Ukrajnában folyamatosan bővül a földpiac, a legnagyobb területek Poltava, Kirovohrad és Odessza megyékben kerülnek értékesítésre.
Ezt Dmitro Makarenko, az Ukrajnai Geodézia, Kartográfia és Kataszter Állami Szolgálatának vezetője jelentette be.
A föld áraiban regionális különbségek mutatkoznak: a legmagasabb hektáronkénti árak nyugati megyékben vannak, országos átlagban 48–55 ezer hrivnya/hektár. Az Opendatabot adatai szerint október közepén a legmagasabb átlagos földár Ivano-Frankivszk megyében volt, 388 651 hrivnya/hektár. Második helyen Kijev megye (159 174 hrivnya/hektár), a harmadik pedig Ternopil megye (141 752 hrivnya/hektár).
A piac dinamikus növekedést mutat: az első évben mintegy 100 ezer hektár, 2022-ben körülbelül 90 ezer hektár került értékesítésre. Jelentős élénkülés történt 2024-ben, amikor a jogi személyek is beléptek a piacra, ami növelte az eladott területeket, a versenyt és az árakat is – hangsúlyozta Makarenko.