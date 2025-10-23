Ukrajnában egyre drágább a föld: nyugaton legmagasabbak az árak

Ukrajnában folyamatosan bővül a földpiac, a legnagyobb területek Poltava, Kirovohrad és Odessza megyékben kerülnek értékesítésre.

Ezt Dmitro Makarenko, az Ukrajnai Geodézia, Kartográfia és Kataszter Állami Szolgálatának vezetője jelentette be.

A föld áraiban regionális különbségek mutatkoznak: a legmagasabb hektáronkénti árak nyugati megyékben vannak, országos átlagban 48–55 ezer hrivnya/hektár. Az Opendatabot adatai szerint október közepén a legmagasabb átlagos földár Ivano-Frankivszk megyében volt, 388 651 hrivnya/hektár. Második helyen Kijev megye (159 174 hrivnya/hektár), a harmadik pedig Ternopil megye (141 752 hrivnya/hektár).

A piac dinamikus növekedést mutat: az első évben mintegy 100 ezer hektár, 2022-ben körülbelül 90 ezer hektár került értékesítésre. Jelentős élénkülés történt 2024-ben, amikor a jogi személyek is beléptek a piacra, ami növelte az eladott területeket, a versenyt és az árakat is – hangsúlyozta Makarenko.

Az adatok jól mutatják, hogy Ukrajnában a földpiac fokozatosan stabilizálódik, miközben a nyugati régiókban a legmagasabb az érdeklődés a földvásárlás iránt.

Kárpátlja.ma